В Коми пять человек пострадали при столкновении автобуса с легковушкой

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса произошло по дороге из Сыктыкара в Троицко-Печорск, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 4-м км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск. Произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva и рейсового автобуса ПАЗ. В результате ДТП пострадало пять человек, один человек погиб", - сказали в ведомстве.

Всего в момент аварии в автобусе было восемь человек. Двоих пострадавших госпитализировали. Среди них детей нет.