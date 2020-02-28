{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Коми пять человек пострадали при столкновении автобуса с легковушкой

Еще один человек погиб

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса произошло по дороге из Сыктыкара в Троицко-Печорск, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 4-м км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск. Произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva и рейсового автобуса ПАЗ. В результате ДТП пострадало пять человек, один человек погиб", - сказали в ведомстве.

Всего в момент аварии в автобусе было восемь человек. Двоих пострадавших госпитализировали. Среди них детей нет.

Теги
РоссияКоми
Реклама на ТАСС
СМИ: пожар возле Лионского вокзала в Париже произошел из-за беспорядков перед концертом
Демонстранты пытались перекрыть улицу, а также устанавливали некие подобия баррикад на тротуарах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС