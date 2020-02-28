СМИ: пожар возле Лионского вокзала в Париже произошел из-за беспорядков перед концертом

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Манифестация против проведения концерта, который исполнитель из Демократической Республики Конго Фалли Ипупа должен был дать в пятницу вечером на востоке Парижа, переросла в беспорядки и обернулась поджогом десятка скутеров и мусорных баков в районе Лионского вокзала. Об этом сообщает телеканал BFM.
Comportement scandaleux des manifestants qui empêchent les @PompiersParis d’accéder à l'incendie. https://t.co/zMYNv04Ykt— Préfecture de Police (@prefpolice) February 28, 2020
По его данным, демонстранты собрались неподалеку от концертного зала AccorHotels Arena. Корреспондент отметил в эфире, что было несколько очагов возгорания, один из них - в непосредственной близости от здания вокзала. Перед этим демонстранты пытались перекрыть улицу и устанавливали некие подобия баррикад на тротуарах, чтобы воспрепятствовать проходу зрителей в зал. Участниками акции были преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции, которые выступают против действующих властей Демократической Республики Конго и обвиняют исполнителя в близких связях с президентом Феликсом Чисекеди, а также его предшественником Жозефом Кабилой.
Shocking to see. Violent action is never justified. No matter what the protest or cause.— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) February 28, 2020
Huge fire at Gare de Lyon in Paris. A protest against a Congolese singer who supports Congo’s current President took a horrendous turn.
Hoping for safety for all pic.twitter.com/XkZkHjwPNr
После поджогов полиция приступила к разгону демонстрантов. Согласно официальному заявлению парижской префектуры полиции, данная манифестация была запрещена. Хотя пожарные уже потушили пламя, здание Лионского вокзала и одноименная станция метро по-прежнему закрыты. При этом префектура осудила поведение манифестантов, которые грубо отталкивали спасателей и мешали им тушить горящие скутеры.
A massive fire at Paris Gare de Lyon Train Station. What's happening to 2020? pic.twitter.com/5hmechHSJN— Chinmay Sanghi (@ChinmaySanghi) February 28, 2020