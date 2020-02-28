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СМИ: пожар возле Лионского вокзала в Париже произошел из-за беспорядков перед концертом

По данным телеканала BFM, участниками манифестации были преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Манифестация против проведения концерта, который исполнитель из Демократической Республики Конго Фалли Ипупа должен был дать в пятницу вечером на востоке Парижа, переросла в беспорядки и обернулась поджогом десятка скутеров и мусорных баков в районе Лионского вокзала. Об этом сообщает телеканал BFM.

По его данным, демонстранты собрались неподалеку от концертного зала AccorHotels Arena. Корреспондент отметил в эфире, что было несколько очагов возгорания, один из них - в непосредственной близости от здания вокзала. Перед этим демонстранты пытались перекрыть улицу и устанавливали некие подобия баррикад на тротуарах, чтобы воспрепятствовать проходу зрителей в зал. Участниками акции были преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции, которые выступают против действующих властей Демократической Республики Конго и обвиняют исполнителя в близких связях с президентом Феликсом Чисекеди, а также его предшественником Жозефом Кабилой.

После поджогов полиция приступила к разгону демонстрантов. Согласно официальному заявлению парижской префектуры полиции, данная манифестация была запрещена. Хотя пожарные уже потушили пламя, здание Лионского вокзала и одноименная станция метро по-прежнему закрыты. При этом префектура осудила поведение манифестантов, которые грубо отталкивали спасателей и мешали им тушить горящие скутеры.

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Франция
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