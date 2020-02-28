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Обновлено 

В Москве два человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне

Инцидент случился во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Два человека из четырех, получивших химические ожоги в банном клубе в Москве, погибли. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Врачи пытались реанимировать двух пострадавших, попытка не увенчалась успехом, они погибли. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что трагедия случилась во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. Ее муж находится в тяжелом состоянии. Сама девушка не пострадала.

"Я жива, я нахожусь под дверями реанимации, кто умер, я не знаю, Валя в реанимации находится, я не знаю, в каком состоянии", - рассказала Диденко в своем обращении к подписчикам в Instagram.

Ранее сообщалось, что в банном клубе, который расположен по адресу: Коломенский проезд, 10, четыре человека получили химические ожоги. Бассейн, где они купались, попал сухой лед.

В новость внесены изменения (22:41 мск) - добавлена цитата блогера.

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Россия
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