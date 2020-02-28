Феминистки устроили беспорядки перед началом церемонии кинопремии "Сезар" в Париже

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Участники манифестации против фильма Романа Полански "Офицер и шпион" (J'accuse) попытались прорваться на красную ковровую дорожку в преддверии церемонии вручения наград кинопремии "Сезар", которая в ближайшее время должна открыться в Париже, и вступили в противостояние с полицией. Об этом сообщает в пятницу телеканал LSI.
PARIS : "Polanski violeur, cinéma coupable". Manifestation contre les nominations de Roman Polanski devant la salle Pleyel, avant la 45ᵉ cérémonie des #Cesar2020. Une des éditions les plus mouvementées de l’histoire de l’Académie.pic.twitter.com/GNA5P22Cb9— Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 28, 2020
По его данным, в манифестации, которая началась за несколько часов до мероприятия, участвовали около 200 человек. Они держали в руках плакаты с обвинениями в адрес режиссера Полански, чей фильм получил 12 номинаций, и организаторов кинопремии, жгли файеры. Подавляющее большинство демонстрантов - женщины, активистки феминистских ассоциаций.
"Nous ne nous tairons pas. Le viol est un crime" scandent les féministes en marge de la cérémonie des #Cesar2020 avec les 12 nominations de #Polanski pic.twitter.com/xtYSSHm56g— Yahoo Actualités (@YahooActuFR) February 28, 2020
Примерно в 18:30 (20:30 мск) они попытались прорваться на ковровую дорожку, по которой в концертный зал "Плейель" проходят кинозвезды и другие участники мероприятия, повалили несколько заграждений. Вмешавшимся в ситуацию стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы отогнать особо агрессивно настроенных манифестантов. По данным телеканала, два человека задержаны.
В среду двенадцать феминистских ассоциаций призвали бойкотировать фильм Полански в связи с выдвинутыми в прошлом году в адрес режиссера обвинениями в изнасиловании. На сайте газеты Le Parisien они опубликовали открытое письмо, в котором обратились к членам жюри премии не голосовать за картину "Офицер и шпион". В пятницу утром министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что вручение Полански премии за лучшую режиссуру стало бы "плохим знаком".
Премия "Сезар" вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа с 1976 года.