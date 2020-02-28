Феминистки устроили беспорядки перед началом церемонии кинопремии "Сезар" в Париже

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Участники манифестации против фильма Романа Полански "Офицер и шпион" (J'accuse) попытались прорваться на красную ковровую дорожку в преддверии церемонии вручения наград кинопремии "Сезар", которая в ближайшее время должна открыться в Париже, и вступили в противостояние с полицией. Об этом сообщает в пятницу телеканал LSI .

По его данным, в манифестации, которая началась за несколько часов до мероприятия, участвовали около 200 человек. Они держали в руках плакаты с обвинениями в адрес режиссера Полански, чей фильм получил 12 номинаций, и организаторов кинопремии, жгли файеры. Подавляющее большинство демонстрантов - женщины, активистки феминистских ассоциаций.

Примерно в 18:30 (20:30 мск) они попытались прорваться на ковровую дорожку, по которой в концертный зал "Плейель" проходят кинозвезды и другие участники мероприятия, повалили несколько заграждений. Вмешавшимся в ситуацию стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы отогнать особо агрессивно настроенных манифестантов. По данным телеканала, два человека задержаны.

В среду двенадцать феминистских ассоциаций призвали бойкотировать фильм Полански в связи с выдвинутыми в прошлом году в адрес режиссера обвинениями в изнасиловании. На сайте газеты Le Parisien они опубликовали открытое письмо, в котором обратились к членам жюри премии не голосовать за картину "Офицер и шпион". В пятницу утром министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что вручение Полански премии за лучшую режиссуру стало бы "плохим знаком".

Премия "Сезар" вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа с 1976 года.