СК возбудил дело после гибели двух человек от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух человек, получивших химические ожоги в банном клубе в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.

По данным следствия, в пятницу в банном комплексе в Коломенском проезде "в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей умерли на месте происшествия". Остальных госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в банном клубе в Коломенском проезде четыре человека получили химические ожоги. В бассейн, где они купались, попал сухой лед. Два человека из четверых пострадавших погибли. Источник уточнил, что трагедия случилась во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. Ее муж находится в тяжелом состоянии.