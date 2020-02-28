{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Париже задержали 37 участников беспорядков перед концертом конголезского музыканта

Участниками акции были в основном члены конголезской диаспоры, выступающие против действующих властей Демократической Республики Конго и обвиняющие Фалли Ипупу в близких связях с президентом Феликсом Чисекеди

ТАСС, 28 февраля. Парижская полиция задержала не менее 37 манифестантов, пытавшихся сорвать концерт, который конголезский исполнитель Фалли Ипупа должен был дать в пятницу вечером на востоке столицы. Об этом правоохранительные органы сообщили в Twitter.

Участниками акции были преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции, выступающие против действующих властей Демократической Республики Конго и обвиняющие музыканта в близких связях с президентом Феликсом Чисекеди и его предшественником Жозефом Кабилой.

Акция обернулась беспорядками и поджогами. По информации Euronews, из-за учиненного протестующими пожара сгорело по меньшей мере 40 мопедов, пять автомобилей и эскалатор, в трех магазинах были выбиты стекла витрин. Один из очагов возгорания находился в непосредственной близости от здания Лионского вокзала, откуда пришлось эвакуировать пассажиров.

Информация о том, состоялся ли концерт исполнителя, не приводится.

Теги
ФранцияКонго (ДРК)Чисекеди, Феликс
Реклама на ТАСС
СМИ: на Кубе четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса
Российских граждан среди жертв нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС