В Париже задержали 37 участников беспорядков перед концертом конголезского музыканта

ТАСС, 28 февраля. Парижская полиция задержала не менее 37 манифестантов, пытавшихся сорвать концерт, который конголезский исполнитель Фалли Ипупа должен был дать в пятницу вечером на востоке столицы. Об этом правоохранительные органы сообщили в Twitter.

Участниками акции были преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции, выступающие против действующих властей Демократической Республики Конго и обвиняющие музыканта в близких связях с президентом Феликсом Чисекеди и его предшественником Жозефом Кабилой.

Акция обернулась беспорядками и поджогами. По информации Euronews, из-за учиненного протестующими пожара сгорело по меньшей мере 40 мопедов, пять автомобилей и эскалатор, в трех магазинах были выбиты стекла витрин. Один из очагов возгорания находился в непосредственной близости от здания Лионского вокзала, откуда пришлось эвакуировать пассажиров.

Информация о том, состоялся ли концерт исполнителя, не приводится.