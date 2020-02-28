Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"В 22:05 мск поступило сообщение о ДТП на автодороге поселок Косулино - поселок Бобровский в Свердловской области. В результате столкновения двух легковых автомобилей пять человек погибли и один получил травмы", - сказали в МЧС.

По уточненным данным, столкнулись ВАЗ-2112 и Ford Focus. Среди жертв аварии детей нет. Пострадавший госпитализирован.