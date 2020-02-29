В Калининграде экс-полицейского взяли под стражу по делу о погибшем в отделе полиции

КАЛИНИНГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Бывший полицейский, задержанный по делу о погибшем в результате получения ожогов кипятком в отделе полиции 19 октября 2019 года в Калининграде, заключен под стражу по ходатайству следствия. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По ходатайству следователя СКР бывшему полицейскому, подозреваемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Вечером 19 октября 2019 года 36-летний мужчина был доставлен в отдел полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения. Сообщалось, что, находясь в нетрезвом состоянии он повредил радиатор батареи в помещении для содержания задержанных и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу, где он умер ночью 20 октября.

Следствие полагает, что полицейский, находясь на службе и достоверно зная, что в помещении, в котором содержится задержанный, повреждена система отопления и горячая вода поступает в камеру, на протяжении примерно получаса не выпускал мужчину. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы в соответствие с санкцией пункта "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

Ленинградский районный суд Калининграда в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу до 27 апреля текущего года. Он помещен в следственный изолятор. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, отметили в следственном управлении.

По данным областного УМВД, подозреваемый был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам по результатам служебной проверки, проведенной после инцидента. Ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району города Калининграда были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.