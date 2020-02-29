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СМИ: в Уганде восемь человек погибли при столкновении грузовика и такси

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

ПРЕТОРИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате лобового столкновения грузовика и маршрутного такси в центральной части Уганды. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

"Такси направлялось в столицу страны Кампалу, столкновение произошло в районе Луверо", - заявил Авраам Тукундане, начальник полиции округа, где случилось ДТП. По его словам, семеро пассажиров такси и водитель грузовика погибли, есть раненые.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Теги
Уганда
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