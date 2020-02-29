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Бастрыкин поручил взять на контроль расследование гибели двух человек в бане в Москве

Они умерли от полученных химических ожогов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование гибели двух человек, получивших химические ожоги в банном клубе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Москве взять расследование под личный контроль", - сообщили в СК.

По данным следствия, 28 февраля в банном комплексе на Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения. "В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей погибли на месте происшествия, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему проводятся реанимационные мероприятия", - сказали в СК. Несколько участников мероприятия также госпитализированы, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Источник в правоохранительных органах уточнил, что трагедия случилась во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. Ее муж находится в тяжелом состоянии.

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