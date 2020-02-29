{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Учредитель фирмы-владельца мог управлять пропавшим вертолетом под Астраханью

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в в ведомство поступила информация о падении частного вертолета Robinson в районе села Линейное

АСТРАХАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Учредитель компании-владельца пропавшего в Наримановском районе Астраханской области вертолета "Аэросоюз-Волгоград" Виктор Климочкин мог управлять воздушным судном.

"Предварительно, Виктор Климочкин вылетел из Камызякского района в 18:30 (19:30 мск). Синий Robinson R44. Связаться с этим человеком не удается", - сказал ТАСС представитель экстренных служб региона.

В администрации района ТАСС подтвердили, что пилотом вертолета, предположительно, являлся Климочкин. "Вертолет вылетал с туристами с базы отдыха, но они были доставлены на базу. Потом пилот возвращался, связь с ним была потеряна", - отметили в администрации.

По данным ЕГРЮЛ, Виктор Климочкин является учредителем компании "Аэросоюз-Волгоград". При этом сотрудник компании не смог уточнить ТАСС, кто управлял пропавшим вертолетом.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в пятницу вечером в ведомство поступила информация о падении частного вертолета Robinson, принадлежащего компании "Аэросоюз-Волгоград", в районе села Линейное, на место выехали спасатели. Судьба пилота неизвестна. Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
Пилот упавшего в Астраханской области частного вертолета погиб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС