Учредитель фирмы-владельца мог управлять пропавшим вертолетом под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Учредитель компании-владельца пропавшего в Наримановском районе Астраханской области вертолета "Аэросоюз-Волгоград" Виктор Климочкин мог управлять воздушным судном.

"Предварительно, Виктор Климочкин вылетел из Камызякского района в 18:30 (19:30 мск). Синий Robinson R44. Связаться с этим человеком не удается", - сказал ТАСС представитель экстренных служб региона.

В администрации района ТАСС подтвердили, что пилотом вертолета, предположительно, являлся Климочкин. "Вертолет вылетал с туристами с базы отдыха, но они были доставлены на базу. Потом пилот возвращался, связь с ним была потеряна", - отметили в администрации.

По данным ЕГРЮЛ, Виктор Климочкин является учредителем компании "Аэросоюз-Волгоград". При этом сотрудник компании не смог уточнить ТАСС, кто управлял пропавшим вертолетом.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в пятницу вечером в ведомство поступила информация о падении частного вертолета Robinson, принадлежащего компании "Аэросоюз-Волгоград", в районе села Линейное, на место выехали спасатели. Судьба пилота неизвестна. Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.