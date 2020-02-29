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Пилот упавшего в Астраханской области частного вертолета погиб

Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили место падения частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области, пилот погиб, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Факт падения вертолета подтвержден, в результате поисковых мероприятий место обнаружено", - сказали в пресс-службе. "Пилот найден, к сожалению, он погиб", - добавил собеседник агентства.

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В пресс-службе УМВД по региону также проинформировали об обнаружении места падения вертолета. "На месте работают все службы. Место труднодоступное", - уточнили там. На место крушения вертолета отправились представители администрации Наримановского района.

В пятницу вечером в ГУ МЧС поступила информация о падении частного вертолета Robinson, принадлежащего компании "Аэросоюз-Волгоград", в районе села Линейное. В администрации района ТАСС сообщили, что пилотом вертолета, предположительно, являлся учредитель "Аэросоюз-Волгоград" Виктор Климочкин.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку.

Теги
РоссияАстраханская область
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