В Московской области горит склад овощебазы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пожар на овощебазе в Московской области локализован на площади 7,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что возгорание возникло в 06:51 мск, его площадь составляла 5 тыс. кв. м.

"В 08:49 мск объявлена локализация пожара на площади 7,2 тыс. кв. м", - сказали в МЧС. Тушение продолжается. В нем задействованы более 80 человек.

Возгорание возникло на складе овощебазы на 49-м км Киевского шоссе в деревне Софьино Наро-Фоминского района. Пожару присвоили второй номер сложности. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, на момент прибытия первого пожарного подразделения внутри склада наблюдалось сильное задымление.

В новость внесены изменения (09:05 мск) - добавлена информация о локализации пожара.