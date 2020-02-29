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Грузовик с бытовой техникой на 13 млн рублей пропал по пути из Москвы в Казахстан

В полиции возбудили дело по статье "Кража"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Грузовик, перевозивший бытовую технику стоимостью почти 13 млн рублей, должен был доставить товар со склада в Новой Москве в Казахстан, но пропал по дороге. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказали в пресс-службе, накануне в полицию поступило сообщение о краже из организации по адресу: Москва, поселение Московский, деревня Румянцево, квартал 32, владение 17А, стр. 1. Начальник службы безопасности этой организации рассказал прибывшим на место сотрудникам полиции, что 17 февраля на территории склада по этому адресу "в машину МАН с полуприцепом был загружен товар, принадлежащий предприятию, на общую сумму 12,8 млн рублей", товар должен был быть доставлен в Казахстан, но туда не прибыл.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".

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