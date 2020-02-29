Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Число жертв инцидента в банном комплексе в Москве, где почти 30 кг сухого льда попали в бассейн, увеличилось до трех человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В реанимации умер Валентин Диденко - муж девушки, которая отмечала день рождения в банном комплексе", - сказал собеседник агентства. В больнице еще остаются четверо пострадавших.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила гибель третьего человека. "Несмотря на оказанную помощь медицинскую, он скончался", - сказала она. В рамках расследования уголовного дела допрошены работники банного комплекса.

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда. Двое из них умерли на месте.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек.

В новость внесены изменения (10:45 мск) - добавлен комментарий представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве.