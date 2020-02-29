{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек разыскивают по делу о гибели псковских десантников в Чечне 20 лет назад

Следователи также проверяют на причастность к нападению на военнослужащих еще 40 человек

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пять человек остаются в розыске по уголовному делу о гибели в Чечне 20 лет назад псковских десантников. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета.

Бойцы 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате погибли 84 военнослужащих.

Первых участников нападения удалось привлечь к уголовной ответственности только спустя 10 лет после боя. "Установлена причастность 26 человек, 14 из них приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро объявлены в розыск", - сообщили в СК. В отношении двух боевиков уголовное преследование прекращено в связи с их смертью, они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Дела в отношении пяти человек рассматриваются в судах.

Среди осужденных есть иностранные граждане: гражданин Ливии Сулейман Ухейда, который был заместителем Хаттаба, а также гражданин Украины Александр Малофеев, член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО, который был добровольцем из числа украинских националистов.

В СК сообщили, что расследование нападения на псковских десантников продолжается и спустя 20 лет. "На причастность к совершению преступления проверяется более 40 лиц, деяниям которых будет дана оценка по результатам собранных доказательств", - уточнили в СК.

Теги
УкраинаРоссияЛивияЧечняПсковская область
Реклама на ТАСС
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Ульяновском выросло до шести
В их числе пять детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС