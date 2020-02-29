Пять человек разыскивают по делу о гибели псковских десантников в Чечне 20 лет назад

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пять человек остаются в розыске по уголовному делу о гибели в Чечне 20 лет назад псковских десантников. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета.

Бойцы 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате погибли 84 военнослужащих.

Первых участников нападения удалось привлечь к уголовной ответственности только спустя 10 лет после боя. "Установлена причастность 26 человек, 14 из них приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро объявлены в розыск", - сообщили в СК. В отношении двух боевиков уголовное преследование прекращено в связи с их смертью, они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Дела в отношении пяти человек рассматриваются в судах.

Среди осужденных есть иностранные граждане: гражданин Ливии Сулейман Ухейда, который был заместителем Хаттаба, а также гражданин Украины Александр Малофеев, член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО, который был добровольцем из числа украинских националистов.

В СК сообщили, что расследование нападения на псковских десантников продолжается и спустя 20 лет. "На причастность к совершению преступления проверяется более 40 лиц, деяниям которых будет дана оценка по результатам собранных доказательств", - уточнили в СК.