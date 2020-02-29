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В Крыму арестовали подозреваемого в мошенничестве лжесотрудника УФСБ

Мужчина представился потерпевшему начальником отдела по информационным вопросам УФСБ и предложил помощь в трудоустройстве в региональное управление Следственного комитета

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержало уроженца Еревана, представлявшегося сотрудником органов безопасности. Возбуждено дело о покушении на мошенничество, подозреваемый арестован, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ведомства.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении уроженца города Еревана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Подозреваемый, представлявшийся сотрудником органов безопасности, задержан. Ленинский районный суд Севастополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца на время проведения следственных действий", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что в сентябре 2019 года в Республику Крым прибыл из Томска гражданин РФ, желающий трудоустроиться в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Однако в трудоустройстве ему отказали. В январе 2020 года с этим гражданином связался подозреваемый, представившийся начальником отдела по информационным вопросам УФСБ и предложивший свою помощь в получении желаемой должности, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

"Затем подозреваемый сообщил гражданину, что его вопрос решен положительно и в качестве благодарности за содействие ему необходимо приготовить "покровителю" сумму в размере $60 тыс., передавать которую можно по частям. Житель Томска согласился. В феврале подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю с поличным при передаче ему первой части финансового транша в размере $23 тыс.", - уточнили в пресс-службе.

Свою вину задержанный признал полностью. Предполагается, что могут быть еще пострадавшие от мошеннических действий подозреваемого, добавили в пресс-службе ведомства.

Теги
АрменияРоссияКрымТомская областьСевастополь
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