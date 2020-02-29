Источник: полет упавшего в Астраханской области вертолета не был согласован

АСТРАХАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Полет частного вертолета, потерпевшего в пятницу вечером крушение в Наримановском районе Астраханской области, не был согласован. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Полет был не санкционирован", - сказал источник.

Собеседник агентства также отметил, что, по предварительной версии, пилот не справился с управлением. "Предварительно, [пилот] не справился с управлением, вчера был шквалистый ветер. Погибший 1966 года рождения, летел из базы отдыха "Прохладная" домой в Волгоград", - добавил источник.

Вертолет при падении практически полностью разрушился. По данным администрации Наримановского района, пилота наняли отдыхающие с базы отдыха в Камызякском районе. Эту информацию ТАСС подтвердили и на самой базе. "Мы не нанимали этого пилота. Он прилетел, покатал гостей, привез их и улетел один. Все гости на месте, они из Москвы", - уточнили ТАСС на базе отдыха.

В пятницу вечером в ГУ МЧС поступила информация о падении частного вертолета Robinson, принадлежащего компании "Аэросоюз-Волгоград", в районе села Линейное - в труднодоступном месте в степи. На место выехали спасатели, был задействован вертолет Ми-8. В 01:09 мск место падения вертолета было обнаружено, пилот Виктор Климочкин, который являлся также учредителем "Аэросоюз-Волгоград", найден погибшим.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку. Южной транспортной прокуратурой (ЮТП) во взаимодействии с Южным МТУ Росавиации начата проверка исполнения законодательства безопасности полетов. Ход ее проведения и результаты взяты Южной транспортной прокуратурой на контроль, сообщили журналистам в пресс-службе ЮТП.

В новость внесены изменения (11:45 мск) - добавлена информация о предварительной версии крушения и о проверке Южной транспортной прокуратуры в связи с ЧП.