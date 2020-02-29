В Саратове водитель сбил на переходе бабушку с тремя внуками

САРАТОВ, 29 февраля. /ТАСС/. Автомобиль сбил на пешеходном переходе в Саратове бабушку с тремя внуками. Женщина и двое детей доставлены в больницу. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, в 12:00 (11:00 мск) на пересечении улиц Тархова и Чехова водитель, мужчина 1951 года рождения, управляя автомобилем Datsun нарушил правила проезда пешеходных переходов и наехал на четырех пешеходов: женщину 1955 года рождения и троих детей (мальчиков 2011 и 2017 годов рождения и девочку 2018 года рождения). Все дети были в сопровождении пострадавшей женщины - их бабушки. В результате ДТП женщину и двоих детей доставили в лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в УГИБДД по региону, мальчик 2017 года осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен, двое других детей остаются под наблюдением медиков.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.