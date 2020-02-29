Около тысячи человек приняли участие в акции памяти Немцова в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек в Санкт-Петербурге приняли участие в субботу в согласованном шествии памяти сопредседателя партии "Парнас" и бывшего вице-премьера Бориса Немцова, приуроченном к пятой годовщине его убийства, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В Санкт-Петербурге прошло публичное мероприятие, в котором приняло участие около тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан", - говорится в сообщении ведомства.

По данным администрации Петроградского района города, грубых нарушений в ходе мероприятия допущено не было. "Было, по нашим данным, 830 человек, грубых нарушений общественного порядка допущено не было", - сказал представитель администрации района.

Власти города согласовали заявку на проведение шествия памяти Немцова с 12:00 29 февраля от станции метро "Горьковская" до Троицкой площади.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.