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Около тысячи человек приняли участие в акции памяти Немцова в Петербурге

Шествие приурочено к пятой годовщине его убийства политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек в Санкт-Петербурге приняли участие в субботу в согласованном шествии памяти сопредседателя партии "Парнас" и бывшего вице-премьера Бориса Немцова, приуроченном к пятой годовщине его убийства, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

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"В Санкт-Петербурге прошло публичное мероприятие, в котором приняло участие около тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан", - говорится в сообщении ведомства.

По данным администрации Петроградского района города, грубых нарушений в ходе мероприятия допущено не было. "Было, по нашим данным, 830 человек, грубых нарушений общественного порядка допущено не было", - сказал представитель администрации района.

Власти города согласовали заявку на проведение шествия памяти Немцова с 12:00 29 февраля от станции метро "Горьковская" до Троицкой площади.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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РоссияСанкт-Петербург
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