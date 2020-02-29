Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Три человека, которые прыгнули в воду, когда там уже был сухой лед, создавший эффект тумана, потеряли сознание из-за выделившегося углекислого газа. Фактически они утонули", - сказал источник. Он добавил, что двое погибли на месте, третьего удалось реанимировать, но он позже умер в больнице.

Собеседник агентства уточнил, что решение использовать сухой лед приняли сами участники вечеринки, принеся его с собой. Они знали об опасности данного вещества, работники банного комплекса их также предупредили, что такое шоу в закрытом небольшом помещении небезопасно, но запрещать им ничего не стали. "Молодые люди надели защитные очки, шапочки и халаты. После этого двое из них высыпали в небольшой бассейн твердый диоксид углерода, так называемый сухой лед. После этого несколько молодых людей прыгнули в бассейн", - рассказали в правоохранительных органах. В результате погибли три человека и четверо пострадали.

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда. Двое из них умерли на месте.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек.