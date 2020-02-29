СМИ: полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона группы протестующих

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 февраля. /ТАСС/. Полиция в Гонконге в субботу применила слезоточивый газ для разгона участников несанкционированной акции протеста на полуострове Коулун. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

По ее данным, беспорядки произошли у станции метро "Принц Эдвард", где собрались около сотни демонстрантов из числа молодежи. Они попытались привлечь внимание к инциденту шестимесячной давности, когда состоялась полицейская операция по разгону и массовому задержанию убегавших протестующих на платформе метро. По утверждению демонстрантов, стражи порядка тогда злоупотребляли силой, что повлекло ранения нескольких человек, в том числе случайных пассажиров.

Участники проходившей в субботу акции возложили цветы у станции метро, а затем принялись раскидывать мусорные баки на проезжей части, пытаясь перекрыть движение транспорта по одной из улиц.

В июне 2019 года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В общей сложности полицией с начала лета было задержано свыше 7 тыс. участников беспорядков. С середины ноября ситуация в городе в целом нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить все больше в мирном ключе.