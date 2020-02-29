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В Ижевске возбудили дело после гибели чемпиона мира по велоспорту Ведерникова

На него упало дерево на территории санатория

ИЖЕВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова - на территории санатория "Металлург" на него упало дерево, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, днем 29 февраля в санатории осуществлялась очистка от деревьев. Во время этих работ на мужчину и упало дерево, он умер.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате падения на него дерева по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказано в сообщении. "Следователями СУ СК России проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства", - сказано в сообщении.

В субботу Федерации велосипедного спорта России сообщила о смерти Ведерникова. На чемпионате мира 1981 года Ведерников стал победителем групповой гонки. Он является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Ведерников пять раз становился чемпионом СССР. На его счету победы на "Вуэльте Мексики" и "Туре Словакии".

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