Производитель сухого льда прокомментировал гибель участников вечеринки в Москве

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Участники банной вечеринки в бассейне на юге Москвы были обречены на гибель из-за нарушения правил использования сухого льда. Такое мнение высказал ТАСС руководитель направления корпоративных коммуникаций одного из заводов по производству сухого льда Олег Уланов.

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко участники вечеринки сбросили в бассейн около 30 кг сухого льда для создания эффекта тумана. В результате три человека погибли и четверо пострадали.

"Что там произошло, это понятно. Они кинули сухой лед. Его температура - минус 70, воды - 20. При такой при большой разнице температур концентрированный углекислый газ начал испаряться. Когда люди прыгнули в воду, фактически, они сразу обрекли себя", - сказал он.

Газ над водой

Уланов пояснил, что над водой воздуха уже не было, там был только углекислый газ, который тяжелее воздуха, не имеет запаха, цвета. "Человек, который вдыхает этот пар, не понимает, что вдыхает углекислый газ, ему кажется, что он дышит воздухом, наступает удушье и человек теряет сознание", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, сам сухой лед, если им правильно пользоваться, - абсолютно безопасный. "В малых дозах он вреда для организма не несет, никак не влияет. В данной ситуации люди не рассчитали объем льда", - считает Уланов.

Он рассказал, что при перевозке льда, при обращении с ним надо соблюдать определенные правила. "Салон автомобиля - кабина и грузовой отсек - должны быть герметичны друг от друга, потому что, когда человек положит в багажник лед и поедет, есть риск, что тот начнет испаряться, и при большой концентрации человек может потерять сознание за рулем", - добавил собеседник агентства.

Сухой лед в твердом состоянии - углекислый газ, который при охлаждении до минус 70 градусов переходит в фазу твердого вещества. Он используется для охлаждения продуктов, для их перевозки, что позволяет сохранить их качество.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что три человека, которые прыгнули в воду, когда там уже был сухой лед, создавший эффект тумана, потеряли сознание из-за выделившегося углекислого газа. "Фактически они утонули", - сказал он.