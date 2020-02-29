Возгорание на территории ресторана в Ставрополе локализовали

СТАВРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на территории ресторана в Ставрополе на площади 150 кв. м. Об этом в субботу сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"К тушению пожара привлечено 46 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России - 34 человека и 9 единиц техники. В 20:10 (мск) локализация открытого горения на площади 150 кв. м", - сообщается на сайте управления

Возгорание мансардного этажа отдельно стоящего здания на территории ресторана в Ставрополе произошло в 19:13 мск. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.