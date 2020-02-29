{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Возгорание на территории ресторана в Ставрополе локализовали

Площадь пожара составила 150 кв. м

СТАВРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на территории ресторана в Ставрополе на площади 150 кв. м. Об этом в субботу сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"К тушению пожара привлечено 46 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России - 34 человека и 9 единиц техники. В 20:10 (мск) локализация открытого горения на площади 150 кв. м", - сообщается на сайте управления

Возгорание мансардного этажа отдельно стоящего здания на территории ресторана в Ставрополе произошло в 19:13 мск. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
Их доставят в отдел полиции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС