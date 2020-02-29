В Приморье на сельской Масленице показывали порнографию

ТАСС, 29 февраля. Полиция возбудила уголовное дело после демонстрации видеофайла порнографического содержания во время празднования Масленицы в селе Михайловка Приморского края. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального УМВД.

По данным полиции, в субботу во время празднования Масленицы на центральной площади села Михайловка неизвестный злоумышленник, незаконно получивший доступ к компьютеру, имеющему выход на медиапанно, организовал демонстрацию видеофайла порнографического содержания.

"В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом "б " части 3 статьи 242 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и разыскивает преступника.