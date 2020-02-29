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Экипаж совершающей кругосветку омской яхты "Сибирь" эвакуируют на другое судно

На яхте произошла поломка двигателя

ОМСК, 29 февраля. Экипаж омской яхты "Сибирь", совершающей кругосветное путешествие и находящейся на стоянке в проливе Дрейка, эвакуируют на другое судно из-за поломки двигателя, сообщила пресс-служба правительства Омской области.

Кругосветная парусная экспедиция "Сибирь - Антарктика - Сибирь", приуроченная к 200-летию открытия русскими путешественниками Беллинсгаузеном и Лазаревым Антарктиды, стартовала из Омска на яхте "Сибирь" 7 июля 2019 года. В середине февраля судно прибыло на антарктическую станцию Беллинсгаузен, планировалось, что яхта пробудет в проливе Дрейка до 23 февраля и отправится в обратный путь. Однако у судна сломался двигатель, экипаж был вынужден задержаться на стоянке.

"Губернатор Омской области направил в адрес министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина срочную телеграмму, в которой выразил просьбу об организации экстренной помощи для спасения экипажа яхты "Сибирь". Как сообщил в ответной телеграмме министр, по плану научно-исследовательское судно "Академик Фёдоров" должно прибыть к станции Беллинсгаузен [где яхта находится на стоянке] на разгрузку 8-10 марта. Кобылкин заверил губернатора, что будет проработано техническое решение, как можно принять яхту и экипаж омичей на борт судна.", - сообщила пресс-служба, пояснив, что неисправность двигателя яхты "Сибирь" ставит под угрозу выполнение задач кругосветной экспедиции и жизни ее участников.

По плану парусной экспедиции, омским яхтсменам нужно пройти за 15 месяцев более 30,5 тыс. морских миль (56,5 тыс. км) и посетить 17 стран.

По рекам Иртыш и Обь яхта вышла на Обскую губу, затем прошла западную часть Северного морского пути и через Беломоро-Балтийский канал зашла в Петербург. Далее сибиряки отправились по маршруту легендарных шлюпов Беллинсгаузена и Лазарева по Атлантическому океану и до крайней южной точки Южной Америки. Планировалось, что экспедиция дойдет до станции Беллинсгаузен к 28 января 2020 года - дню 200-летнего юбилея открытия Антарктиды, но из-за непогоды и частых поломок яхта задержалась в пути.

В обратный путь "Сибирь" должны была направиться по Тихому океану вдоль западного побережья двух Америк, через Берингов пролив и восточную часть Северного морского пути с заходом в населенные пункты российской Арктики (Провидения, Мыс Шмидта, Певек, Тикси). В Диксоне экспедиция замкнет кольцо вокруг земного шара. Возвращение в Омск запланировано на октябрь 2020 года. Финансируется путешествие с помощью частных инвесторов и за счет 10 млн рублей, полученных от Фонда президентских грантов.

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