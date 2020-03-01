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В Ингушетии женщину убили из-за публикации полицейским оперативной съемки в интернете

Ее убил близкий родственник после того, как в сети интернет появилось видео, на котором женщина была в ночное время в компании мужчин

МАГАС, 1 марта. /ТАСС/. В Ингушетии возбудили дело на сотрудника правоохранительных органов, который опубликовал в интернете видео оперативной съемки, послужившее причиной убийства женщины, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"Сотрудник полиции, подозреваемый в нарушении неприкосновенности частной жизни, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 137 УК РФ. Полицейский осуществил видеосъемку в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия по задержанию преступника, находившегося в федеральном розыске, и распространил ее в социальной сети интернет. По имеющейся информации, публикация видеоматериалов послужила причиной совершения особо тяжкого преступления в отношении женщины, попавшей в кадр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейского задержали и поместили в изолятор временного содержания, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут и его непосредственных руководителей. Как уточняет пресс-служба следственного управления СК РФ по Ингушетии, женщину после публикации оперативной съемки в социальных сетях убил ее близкий родственник.

"7 февраля 2020 года около 22:00 мск в квартире, расположенной в Магасе, обнаружено тело 34-летней жительницы республики с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан близкий родственник потерпевшей, который сообщил, что совершил преступление в связи с появлением в сети интернет видеозаписи, на которой запечатлена потерпевшая в ночное время в компании мужчин, не состоявших с ней в родстве", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили и расследуется дело по ч. 1 ст.105 УК РФ ("Убийство"). Суд заключил его под стражу.

В ночь с 6 на 7 февраля обвиняемый в вымогательстве мужчина, сбежавший в октябре прошлого года из-под конвоя при доставлении в СИЗО из суда и находившийся в федеральном розыске, выпал из окна пятого этажа и разбился при попытке его задержания. В квартире вместе с ним находились трое человек, в том числе и жительница региона, которая была убита ночью 7 февраля.

Теги
РоссияИнгушетия
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