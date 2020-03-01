В Японии ведут поиски экипажа затонувшего грузового судна

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Морские Силы самообороны Японии ведут поиски экипажа грузового судна под флагом Белиза, затонувшего у берегов японской префектуры Аомори. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Помощи у японских военных попросила местная береговая охрана, которой собственными силами не удалось обнаружить 13 из 14 членов экипажа судна, затонувшего в 12 км от береговой линии после столкновения с японской рыболовецкой шхуной. Рыболовецкое судно после столкновения смогло самостоятельно вернуться в порт, никто из его экипажа в результате инцидента не пострадал.