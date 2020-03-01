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Российского моряка эвакуируют в аргентинский порт из-за проблем со здоровьем

Ранее ВМС Аргентины сообщили, что к ним за помощью обратилось российское судно "Атлантида", находившееся в 400 км от Мальвинских (Фолклендских) островов

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 марта. /ТАСС/. Российский моряк эвакуирован с рыболовецкого судна "Атлантида" для получения медицинской помощи в аргентинском городе Ушуайя. Об этом сообщил ТАСС руководитель фонда "Русский дом на краю света" Юрий Андрущак.

"[Его привезут в Ушуайю] предположительно в 03:00 (09:00 мск - прим. ТАСС). Не раньше", - сказал он.

Ранее ВМС Аргентины сообщили, что к ним за помощью обратилось российское судно "Атлантида", находившееся в 400 км от Мальвинских (Фолклендских) островов. По данным ВМС, одному из членов экипажа понадобилась медицинская помощь "из-за проблем с сердцем".

В посольстве РФ в Буэнос-Айресе информировали, что проверяют информацию о случившемся.

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