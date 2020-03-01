В ДТП в Подмосковье погибли два человека

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Три легковых автомобиля столкнулись на 156-м километре трассы М-9 "Балтия" в Шаховском районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в ДТП погибли два человека, еще двое пострадали.

"В 04:45 на 156-м километре трассы М-9 "Балтия" произошло встречное столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.