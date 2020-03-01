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Пострадавший в ДТП в Ульяновской области подросток направлен в Москву

Он пройдет обследование в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии

УЛЬЯНОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Подросток, пострадавший в ДТП с автобусом футбольного клуба "Нефтяник" и находившийся в реанимации в тяжелом состоянии, направлен на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии Москвы. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

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Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что в аварии пострадали 10 человек. По информации прокуратуры, госпитализированы пять детей и сопровождавшая их женщина.

"Мальчика, которому врачи пришили вчера кисть руки, сегодня рано утром отправили с родителями в Москву. Там он пройдет дальнейшее обследование в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии", - привели слова губернатора в пресс-службе.

По словам врачей, состояние юноши стабилизировалось. Это позволило выполнить транспортировку. Консультации во время нахождения пострадавшего в Ульяновской областной детской клинической больнице удаленно давал доктор Леонид Рошаль.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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