Водитель попавшего в ДТП в Ульяновской области автобуса был трезв

УЛЬЯНОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Следов алкогольного опьянения у водителя автобуса футбольного клуба "Нефтяник" из рабочего поселка Новоспасское, который съехал в кювет 29 февраля на трассе в Ульяновской области, не выявлено.

Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД России по региону.

"Водитель был трезв. По предварительной информации, он не справился с управлением и допустил съезд автобуса по ходу движения с последующим опрокидыванием в кювет глубиной 1,5 м", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла на участке трассы Солдатская Ташла - Кузоватово в условиях сильного гололеда.