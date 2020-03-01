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Водитель попавшего в ДТП в Ульяновской области автобуса был трезв

В полиции также добавили, что по предварительным данным, инцидент произошел по вине водителя, который не справился с управлением

УЛЬЯНОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Следов алкогольного опьянения у водителя автобуса футбольного клуба "Нефтяник" из рабочего поселка Новоспасское, который съехал в кювет 29 февраля на трассе в Ульяновской области, не выявлено.

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Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД России по региону.

"Водитель был трезв. По предварительной информации, он не справился с управлением и допустил съезд автобуса по ходу движения с последующим опрокидыванием в кювет глубиной 1,5 м", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла на участке трассы Солдатская Ташла - Кузоватово в условиях сильного гололеда.

Теги
РоссияУльяновская область
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