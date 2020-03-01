В Москве силовики задержали мужчину, который ограбил школьника

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении на школьника задержан в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина, угрожая пистолетом, забрал у ученика девятого класса 40 рублей и был задержан.

По его данным, информация о разбойном нападении в районе дома 5 в Неманском проезде поступила 28 февраля. "Полицейские, прибыв на место, задержали безработного мужчину, который, предположительно, угрожая пистолетом ученику девятого класса, открыто похитил у него 40 рублей", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемого, но не уточнили подробности.