{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве неизвестные ограбили бухгалтера

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, злоумышленники украли у женщины более 1,5 млн рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту избиения женщины, работающей бухгалтером, на юго-востоке Москвы и похищения у нее более 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 февраля на улице Краснодарской. Кроме денег, злоумышленники также похитили у нее мобильный телефон и личные документы. 

Как отметили в главке, женщина была доставлена в больницу с ушибом груди и ног и после оказания медицинской помощи отпущена домой. "Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже в особо крупном размере (ч. 3 ст. 161 УК РФ)", - сказали в полиции.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Волгоградской области полиция задержала наркоторговцев
Силовую поддержку сотрудникам оказал спецназ "Гром"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС