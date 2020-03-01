В Москве неизвестные ограбили бухгалтера

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту избиения женщины, работающей бухгалтером, на юго-востоке Москвы и похищения у нее более 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 февраля на улице Краснодарской. Кроме денег, злоумышленники также похитили у нее мобильный телефон и личные документы.

Как отметили в главке, женщина была доставлена в больницу с ушибом груди и ног и после оказания медицинской помощи отпущена домой. "Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже в особо крупном размере (ч. 3 ст. 161 УК РФ)", - сказали в полиции.