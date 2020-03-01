Источник: упавший в Астраханской области вертолет не имел летного сертификата

АСТРАХАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Сертификат летной годности отсутствовал, по предварительным данным, у частного вертолета Robinson, потерпевшего крушение 28 февраля в Астраханской области.
Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона. В вертолете был только пилот, он погиб.
"По предварительным данным, у вертолета не было действующего сертификата летной годности", - сказал собеседник агентства. 29 февраля этот же источник сообщил ТАСС, что полет вертолета не был согласован. По словам представителя силовых структур региона, по предварительной версии, пилот не справился с управлением из-за шквалистого ветра.