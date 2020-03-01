Турецкие сотрудники Sputnik не выходят на связь после обращения в полицию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники турецкого бюро новостного агентства Sputnik не выходят на связь в течение девяти часов после обращения в полицию с заявлением о нападении, которое произошло вечером в субботу в Анкаре. Об этом главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры", - написала она.

Поздно вечером в субботу Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ. По ее данным, в каждой из нападавших организованных групп было порядка 10 человек. Главный редактор отметила, что злоумышленники выкрикивали различные антироссийские лозунги. По информации на сайте агентства, при нападении никто не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться до прибытия полиции.