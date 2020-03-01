СМИ: турецкая полиция задержала сотрудников Sputnik за публикацию о провинции Хатай

ТАСС, 1 марта. Полиция задержала трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение в Анкаре. Об этом сообщает в воскресенье газета "Созджу".

Как утверждает издание, причиной для задержания репортеров стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад". Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

Поздно вечером в субботу главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ. По ее данным, в каждой из нападавших организованных групп было порядка 10 человек. Главный редактор отметила, что злоумышленники выкрикивали различные антироссийские лозунги. По информации на сайте агентства, при нападении никто не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться до прибытия полиции.

По словам Симоньян, сотрудники Sputnik не выходят на связь в течение девяти часов после обращения в полицию с заявлением о нападении.