МИА "Россия сегодня" обращается в ООН и ОБСЕ из-за задержания сотрудников Sputnik в Анкаре

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. МИА "Россия сегодня" требует от ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов обратить внимание на ситуацию с нападением на журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в Анкаре и их последующим задержанием. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба агентства.

"Мы требуем от турецких властей обеспечить свободу и безопасность наших сотрудников. В настоящее время мы обращаемся в международные правозащитные и журналистские организации - ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную федерацию журналистов - с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция", - говорится в сообщении.

Поздно вечером в субботу главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

Позднее газета "Созджу" сообщила, что полиция задержала этих трех журналистов. Как утверждает издание, причиной для задержания репортеров стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад". Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

В воскресенье МИД РФ призвал турецкие власти вмешаться и прояснить ситуацию с задержанием сотрудников Sputnik, а также обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. В дипведомстве подчеркнули, что нападение на сотрудников агентства и их последующее задержание является грубым нарушением их прав.