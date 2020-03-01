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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана

Токаев заявил, что причиной беспорядков в Казахстане стал криминальный конфликт

Конфликт возник между двумя криминальными группами из-за контроля над источниками незаконных доходов

НУР-СУЛТАН, 1 марта. /ТАСС/. Конфликт в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где в начале февраля произошли беспорядки, возник между двумя криминальными группами из-за контроля над источниками незаконных доходов. Об этом сообщил в воскресенье президент республики Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в район.

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"Известно, что в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой. Участвовать в этом бизнесе хотела и другая группировка. Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами. В результате пострадало много людей, 11 человек погибли. Об этом надо прямо сказать", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам президента, теперь перед правоохранительными органами стоит задача наказать в строгом соответствии с законом всех преступников, независимо от них национальности. "Без этого мы не сможем навести порядок в стране", - отметил Токаев, напомнив о необходимости строго соблюдать принцип верховенства закона. Президент также поручил правоохранительным органам поставить решительный заслон взяточничеству местных чиновников и незаконной трансграничной торговле.

"События, которые произошли в Кордае, стали потрясением для нашего народа и, без преувеличения, привлекли внимание всего мира. Этот конфликт нанес огромный ущерб нашему государству и народу. Теперь мы как единая нация должны извлечь урок из этого печального опыта. Прежде всего, необходимо сделать все для того, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - указал президент.

Как он отметил, если проливается кровь, происходят столкновения, никакое развитие невозможно. "К сожалению, прежние руководители области не осознавали этого. Поэтому я полностью сменил руководство региона, в том числе руководящий состав правоохранительных органов", - напомнил глава государства. "Межэтническое согласие - наша главная ценность, поэтому мы не должны допустить раскола в обществе, - подчеркнул Токаев.

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КазахстанМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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