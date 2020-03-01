Симоньян заявила, что четвертый сотрудник агентства Sputnik задержан в офисе в Стамбуле

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Четвертый сотрудник турецкого бюро новостного агентства Sputnik задержан в офисе в Стамбуле. Об этом главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила в воскресенье в своем телеграм-канале.

"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник", - написала она.

Поздно вечером в субботу Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

Позднее газета "Созджу" сообщила, что полиция задержала этих трех журналистов. Как утверждает издание, причиной задержания стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции [область] Хатай 80 лет назад". Регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

В воскресенье МИД РФ призвал турецкие власти вмешаться и прояснить ситуацию с задержанием сотрудников Sputnik, а также обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. В дипведомстве подчеркнули, что нападение на сотрудников агентства и их последующее задержание является грубым нарушением их прав. МИА "Россия сегодня" потребовало от ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов обратить внимание на ситуацию с журналистами.