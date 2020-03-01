{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Симоньян заявила, что четвертый сотрудник агентства Sputnik задержан в офисе в Стамбуле

Главный редактор агентства Маргарита Симоньян заявила, что полиция пришла в офис в Стамбуле

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Четвертый сотрудник турецкого бюро новостного агентства Sputnik задержан в офисе в Стамбуле. Об этом главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила в воскресенье в своем телеграм-канале.

"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник", - написала она.

Поздно вечером в субботу Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

Позднее газета "Созджу" сообщила, что полиция задержала этих трех журналистов. Как утверждает издание, причиной задержания стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции [область] Хатай 80 лет назад". Регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

В воскресенье МИД РФ призвал турецкие власти вмешаться и прояснить ситуацию с задержанием сотрудников Sputnik, а также обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. В дипведомстве подчеркнули, что нападение на сотрудников агентства и их последующее задержание является грубым нарушением их прав. МИА "Россия сегодня" потребовало от ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов обратить внимание на ситуацию с журналистами.

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье погибли от удара автомобильным тросом мужчина и его пятилетняя дочь
Погибший помогал вытащить застрявшую машину в лесном массиве в Электроуглях. Трос, который мужчина использовал, оборвался и отлетел в него и ребенка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС