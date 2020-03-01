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В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik в Турции

Ранее главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ
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© AP Photo/Burhan Ozbilici, архив

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники турецкой полиции задержали в воскресенье в Стамбуле главного редактора новостного агентства Sputnik Turkiye Махира Бозтепе. Об этом сообщил ТАСС источник в агентстве.

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"Да, это правда", - сказал собеседник агентства на просьбу подтвердить, что Бозтепе был задержан полицией.

Поздно вечером в субботу главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

Позднее газета Sozdzhu сообщила, что полиция задержала этих трех журналистов. Как утверждает издание, причиной задержания стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции [область] Хатай 80 лет назад". Регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

В воскресенье МИД РФ призвал турецкие власти вмешаться и прояснить ситуацию с задержанием сотрудников Sputnik, а также обеспечить безопасность сотрудникам российских СМИ. В дипведомстве подчеркнули, что нападение на сотрудников агентства и их последующее задержание является грубым нарушением их прав. МИА "Россия сегодня" потребовало от ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов обратить внимание на ситуацию с журналистами.

Теги
ТурцияРоссия
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