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СМИ: восемь человек погибли в результате стрельбы в центре столицы Гаити

По данным портала HaitiLibre, еще несколько человек пострадали в результате паники, начавшейся после стрельбы

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли и двое получили тяжелые ранения в столице Гаити - Порт-о-Пренсе - после того, как неизвестные открыли огонь в направлении магазинов, возле которых находилось большое скопление людей. Об этом в воскресенье сообщает новостной портал HaitiLibre.

По его данным, несколько человек пострадали в результате паники, начавшейся после стрельбы, их точное число не сообщается. Двое тяжело раненых на данный момент находятся под наблюдением врачей. Полиция ведет расследование инцидента и поиск стрелявших, которые сразу после инцидента скрылись на мотоцикле.

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале прошлого года в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. Митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже 11 месяцев.

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Гаити
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