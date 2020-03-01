{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

Один из мальчиков погиб

ТАСС, 1 марта. Женщина в Казани пыталась убить ножом двух своих детей и совершить самоубийство, один ребенок погиб. По заявлению ее супруга начата проверка, сообщили ТАСС в воскресенье в МВД Татарстана.

В воскресенье агентство Татар-информ сообщило, что в Казани мать пыталась убить двоих сыновей и покончить с собой, при этом один из детей погиб.

"По данному факту проводится проверка, по предварительной информации, с заявлением в полицию обратился супруг женщины", - сообщили в полиции.

ТАСС пока не располагает комментарием следственного управления СК РФ по республике.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
СМИ: восемь человек погибли в результате стрельбы в центре столицы Гаити
По данным портала HaitiLibre, еще несколько человек пострадали в результате паники, начавшейся после стрельбы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС