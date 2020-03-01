В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

ТАСС, 1 марта. Женщина в Казани пыталась убить ножом двух своих детей и совершить самоубийство, один ребенок погиб. По заявлению ее супруга начата проверка, сообщили ТАСС в воскресенье в МВД Татарстана.

В воскресенье агентство Татар-информ сообщило, что в Казани мать пыталась убить двоих сыновей и покончить с собой, при этом один из детей погиб.

"По данному факту проводится проверка, по предварительной информации, с заявлением в полицию обратился супруг женщины", - сообщили в полиции.

ТАСС пока не располагает комментарием следственного управления СК РФ по республике.