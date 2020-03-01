В Москве известный блогер подрался с главредом "Учительской газеты" из-за громкой музыки

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Известный видеоблогер-миллионник Андрей Петров подрался с главным редактором "Учительской газеты", сыном известного адвоката Дагира Хасавова Арсланом Хасавовым из-за громкой музыки. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Петров и Хасавов обратились в полицию с заявлениями друг на друга.

"Минувшей ночью на Новодмитровской улице произошла ссора между Петровым и Хасавовым. Блогер утверждает, что сосед его избил, так как ему мешала громкая музыка, звучавшая из квартиры Петрова", - сказал источник.

Хасавов данный инцидент подтвердил, но сообщил ТАСС, что Петров напал на него. Он рассказал, что накануне ночью пришел к соседу, так как из-за его громкой музыки проснулся ребенок, но Петров распылил ему газ в лицо.

"При попытке задержать Петрова до прихода полиции он снова распылил газ. У меня установлен ожог глаз. Петров написал заявление, в котором связывает нападение на него со своей внешностью, что абсолютно не соответствует действительности", - сказал Хасавов.