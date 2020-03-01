{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве известный блогер подрался с главредом "Учительской газеты" из-за громкой музыки

По данным источника в правоохранительных органах, Андрей Петров и Арслан Хасавов обратились в полицию с заявлениями друг на друга
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Известный видеоблогер-миллионник Андрей Петров подрался с главным редактором "Учительской газеты", сыном известного адвоката Дагира Хасавова Арсланом Хасавовым из-за громкой музыки. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Петров и Хасавов обратились в полицию с заявлениями друг на друга.

"Минувшей ночью на Новодмитровской улице произошла ссора между Петровым и Хасавовым. Блогер утверждает, что сосед его избил, так как ему мешала громкая музыка, звучавшая из квартиры Петрова", - сказал источник.

Хасавов данный инцидент подтвердил, но сообщил ТАСС, что Петров напал на него. Он рассказал, что накануне ночью пришел к соседу, так как из-за его громкой музыки проснулся ребенок, но Петров распылил ему газ в лицо.

"При попытке задержать Петрова до прихода полиции он снова распылил газ. У меня установлен ожог глаз. Петров написал заявление, в котором связывает нападение на него со своей внешностью, что абсолютно не соответствует действительности", - сказал Хасавов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей
Один ребенок умер от полученных ножевых ранений, другого госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС