СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

ТАСС, 1 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, напавшей на двух сыновей, один из которых погиб от полученных ранений. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану в воскресенье.

"1 марта 2020 года в квартире одного из домов на улице Чистопольской города Казани 33-летняя женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, после чего пыталась свести счеты с жизнью. В результате полученных телесных повреждений один ребенок скончался на месте, второй госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление")", - говорится в сообщении.

Ранее в управлении МВД по региону сообщили, что заявление в полицию подал супруг женщины.