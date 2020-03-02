На Транссибе в Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов

ТАСС, 2 марта. Движение поездов по одному из перегонов на Транссибирской магистрали в зоне ответственности Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) временно приостановили из-за схода с рельсов 12 вагонов с углем. Об этом сообщила пресс-cлужба ЗабЖД.

"1 марта 2020 года в 18:32 (мск) на перегоне Жипхеген - Хилок Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место направили восстановительные поезда со станций Хилок и Чита. Причины происшествия устанавливаются.

Также из-за инцидента ожидаются задержки в движении пассажирских поездов №70 сообщением Москва - Чита, №69 сообщением Чита - Москва и №321 сообщением Иркутск - Забайкальск.