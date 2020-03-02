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Спасатели прекратили поиски россиянина, пропавшего в Индонезии во время подводной охоты

Речь идет о жителе Приморья Александре Че

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Поиски россиянина, жителя Приморья Александра Че, пропавшего в Индонезии во время подводной охоты, прекращены. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

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"1 марта закончились семь суток со дня происшествия, это срок, в течение которого Basarnas активно ищет пропавших. Больше силы спасателей к поискам не привлекаются, а родственникам отдали отчет, что не найдено никаких следов", - сказал Анашкин.

По его словам, родственники Че планируют нанять дайверов, которые смогли бы осмотреть дно - "в том месте в акватории очень сильное течение", и если есть какие-то следы, то только на дне. "Но это будет последнее действие по его поиску, так как бессмысленность уже очевидна", - добавил глава федерации.

В прошлый понедельник Александр Че пропал в индонезийской провинции Бали во время подводной охоты. Он вышел в море с местным лодочником, и, подстрелив большого тунца, нырнул за рыбой, но так и не вынырнул. Поиски велись с воды и с воздуха, но результата не дали.

Теги
ИндонезияРоссияПриморский край
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