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Один человек погиб, 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Всего в автобусе находились 16 человек
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИМИР, 2 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, десять пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

"Предварительно на текущий момент из 16 человек, находившихся в автобусе, 1 человек погиб, десять пострадали", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с номерами Чувашской Республики и фура Mercedes с номерами Республики Мордовия. ДТП произошло около 03:20 мск в городе Гороховец на 335-м километре трассы М-7 "Волга".

По данным полиции, детей среди пострадавших нет.

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РоссияВладимирская область
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