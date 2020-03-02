Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии арестован по обвинению в получении взятки

ИРКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца замруководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимиру Журавлеву, обвиняемому в получении взятки, сообщается в понедельник на сайте суда.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 02 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Журавлев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), "в" ("Получение взятки в крупном размере") ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, 28 февраля Журавлев получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 160 тыс. рублей за беспрепятственную выдачу в кротчайшие сроки фито-санитарных сертификатов для экспорта лесной продукции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, дело возбудили также в отношении нескольких должностных лиц, их задержали. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых и в кабинетах, где были обнаружены и изъяты деньги и документы, а у одного из подозреваемых обнаружен кокаин.